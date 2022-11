A margine dell'evento Golden Boys Adwards, l'agente Rafaela Pimenta ha parlato di alcuni dei suoi assistiti, senza sbilanciarsi sul futuro di de Vrij e Kean: "Non trovo elegante verso i club parlare di mercato quando non siamo neanche a metà stagione. Adesso c'è ancora da lavorare, alle trattative ci penseremo tra qualche mese. Pogba? Pensa solo a tornare, ha una gran voglia. Capisce le difficoltà, ora deve lavorare per superare questa sfida".