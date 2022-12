L’agente Rafaela Pimenta ha rilasciato un’intervista a Sky Sport, parlando di alcuni dei suoi assistiti, del Mondiale in Qatar e della Selecao: "In Brasile sta succendo di tutto, c'è grande entusiasmo e fiducia per questa nazionale. Penso che potremo vincere, spero proprio di sì".



VALORI DEI GIOCATORI - "Sono tutti giocatori già conosciuti, ma tutti guardano il Mondiale. I valori cambiano. Dumfries? Spero che il suo valore non sia salito troppo o sarà difficile venderlo".



POGBA E HAALAND - "Paul è pronto a tornare in campo, pensa solo al rientro. Avrebbe voluto essere lì, ma tifa la Francia da lontano. Haaland? Gli piace vedere il calcio, non gli dispiace troppo non poter partecipare".



NEYMAR - "In Brasile si guarda sempre la partita tutti insieme. Io quando lui si è fatto male ero in Brasile e ho visto la faccia triste delle persone. Tutti lo vogliono vedere in campo, i ragazzi lo amano. E' nel cuore della gente".



VINICIUS JR - "E' stato vicino alla nostra agenzia, ho conosciuto la sua famiglia ma alla fine non è venuto. So che la sua famiglia lo sta gestendo molto bene".