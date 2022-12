Guido Rodriguez. È questo l’ultimo nome per il centrocampo dell’Inter, alla ricerca di un sostituto di Roberto Gagliardini. L’ex Atalanta, che i nerazzurri vorrebbero cedere già a gennaio per recuperare qualche milione, saluterà sicuramente in estate. Ed ecco che potrebbe entrare in scena il 28enne mediano in forza al Betis (scadenza del contratto fissata nel 2024, ha passaporto italiano) secondo Estadio Deportivo: un primo colloquio tra l’Inter e gli iberici potrebbe andare in scena già il prossimo 17 dicembre in occasione dell’amichevole programmata in quel di Siviglia.