Inter e Salernitana hanno l'accordo per il passaggio di Andrea Pinamonti in granata, ma l'attaccante nerazzurro rifiuta la Campania come destinazione. Il classe '99 ha da tempo un accordo con l'Atalanta e ha già parlato con Gasperini, che quale gli ha promesso un ruolo centrale nel proprio progetto. Tra Inter e Atalanta, però, manca l'intesa e i bergamaschi non sembrano avere alcuna fretta perché possono contare sul sì del calciatore.