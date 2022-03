Intervistato da DAZN Talks, l'attaccante dell'Empoli, Andrea Pinamonti, ha parlato del suo presente in terra toscana bilancio della sua esperienza in Toscana sin qui:



EMPOLI - "Mi sto divertendo molto, la scelta di Empoli penso sia stata la migliore di anni. Sono molto felice. Quest'anno Andreazzoli mi aveva chiamato, dopo Genova voleva lavorare di nuovo con me. Sentire la fiducia da parte del mister e della società è stato fondamentale per poi prendere la scelta di venire a Empoli. Lo farei altre mille volte".



L'INTER - "Tante volte mi dicono che è stato un anno perso, ma sono cresciuto molto. Sapevo che avrei trovato poco spazio, in attacco erano messi molto bene. Ho fatto questa scelta perché allenato da Antonio Conte, sapevo di poter imparare tanto. Sarebbe stata una tappa importante. Non ho perso un anno, ho imparato tanto da mister e compagni".



LUKAKU - "È un gigante buono. Grande e grosso, ma una delle persone più buone che conosca. Non ci sono grossi aneddoti, persona molto calma con cui ho grandi e bei ricordi. Vedeva che per me non era facile fare un anno senza giocare, anche una risata e un consiglio mi facevano piacere. Il consiglio più prezioso? Come usare il fisico, la sua arma. Vedeva che avevo il fisico da attaccante, potevo usarlo come faceva lui. E tanti consigli mi sono serviti".