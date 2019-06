Attraverso un post su Instagram,ha salutato il Frosinone, club che nell'ultima stagione gli ha regalato spazi importanti da titolare: "Ho davvero poche parole da dire! Un grazie speciale al Frosinone Calcio per questo anno fantastico. Mi avete accolto a braccia aperte e mi avete fatto sentire fin da subito il vostro affetto e questo non lo dimenticherò mai! Purtroppo non siamo riusciti a raggiungere il nostro obbiettivo, ma questa stagione, tutte le persone che lavorano in questa società, tutti i miei compagni, allenatori, magazzinieri, medici, fiosioterapisti, direttori, presidente e tifosi li porterò sempre con me! Tornerete presto in alto, ne sono sicuro! Un abbraccio".