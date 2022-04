Andrea Pinamonti saluta il suo ex agente Mino Raiola: “Caro Mino, hai lasciato un segno indelebile nella mia vita, tutto quello che hai fatto per me e tutti i tuoi consigli saranno sempre nel mio cuore! Farò di tutto per renderti orgoglioso e so per certo che tu continuerai a sostenermi e a proteggermi da lassù”