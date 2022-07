Sempre in nerazzurro, ma non quello dell'Inter. Il futuro di Andrea Pinamonti assume sempre più dei contorni atalantini con il passare dei giorni: stando a quanto filtra dagli ambienti interessati, il giocatore - nell'ultimo anno all'Empoli ma di proprietà interista - si sarebbe già mostrato meno propenso ad accettare le destinazioni Monza e Torino, spingendo per la soluzione Bergamo. Da colmare la distanza tra domanda e offerta - 20 milioni di euro, contro 10 + 5 di bonus - ma la sensazione è che alla fine l'affare possa andare in porto. Poi, per la Dea sarà tempo di sfoltire il reparto avanzato, con Ilicic e Miranchuk - e forse anche Muriel - vicini ai saluti.