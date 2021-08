Un acquisto praticamente in dirittura d’arrivo che, però, ha subìto dei rallentamenti a causa di altre operazioni in corso. Il mercato funziona anche così, il Milan e Alessandro Florenzi lo sanno bene. Negli scorsi giorni è decollata la trattativa per portare il terzino della Roma e della Nazionale a Milano, con un’intesa di massima raggiunta già nei primi contatti. Il classe ’91 non fa più parte, da tempo, dei piani giallorossi, e nemmeno di Mourinho, che non lo ha considerato nemmeno come alternativa per la stagione in arrivo. Appena è arrivata la chiamata del Milan, quindi, Florenzi non ci ha pensato due volte: dopo essersi rilanciato prima in prestito al PSG e poi con la Nazionale agli Europei, la voglia di sfrecciare e riconquistare i campi della Serie A era troppa. Maldini e Massara hanno trovato prima l’accordo con il giocatore e poi stavano chiudendo quello con la Roma, ma Thiago Pinto si è dovuto tuffare a capofitto nell’affare legato a Tammy Abraham, rimandando così ogni discorso. Mercoledì il ds giallorosso è volato a Londra, è riuscito a convincere l’attaccante inglese e oggi è tornato in Italia con il suo nuovo acquisto.



NUOVO CONTATTO – Thiago Pinto ha concluso una trattativa molto importante, adesso però non vuole fermarsi e aspetta di programmare un incontro con il Milan la prossima settimana. La distanza che rimane ancora da limare è quella legata alla formula: i rossoneri hanno offerto un prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligo al raggiungimento di determinate condizioni, ovvero la qualificazione in Champions della prossima stagione. La Roma però vorrebbe qualche garanzia in più sull’obbligo di riscatto, fissato con accordi da entrambe le parti a quota 6 milioni di euro.



SPRINT FINALE – La sensazione è che quella tra il Milan e Florenzi sia una trattativa in dirittura d’arrivo, nonostante il piccolo rallentamento. I giallorossi vogliono cederlo, il ragazzo è già sistemato con l’eventuale nuovo contratto e i rossoneri non vedono l’ora di presentarlo per questa nuova avventura. Thiago Pinto avrà solo poche ore per riposarsi dopo essere tornato da Londra, c’è una trattativa che Milan e Roma vogliono portare a termine il prima possibile. A breve quindi un altro incontro da fissare, per sistemare gli ultimi dettagli e per arrivare ad una fumata bianca sempre più vicina.