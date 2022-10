Giornata importante per Stefano Pioli, che festeggia i suoi 57 anni. Il portale di raccolta statistica Opta ne esalta il rendimento sulla panchina del Milan, evidenziando come allo stato attuale delle cose sia il secondo migliore per percentuale di partite di Serie A vinte tra i tecnici rossoneri con almeno 25 panchine. Con il suo 62% (73 successi su 117 gare) si posiziona dietro soltanto all'ungherese Lajos Czeizler, alla guida del Diavolo dal 1949 al 1952. Dietro di lui invece mostri sacri come Ancelotti (58%), Allegri (56%) e Sacchi o Capello, questi ultimi due fuori dalla top-5