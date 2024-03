Pioli: 'Al Milan dato e ricevuto tantissimo, farò di tutto perché questo duri il più possibile'

Redazione CM

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato a Dazn dopo la vittoria casalinga sull'Empoli:



"Tutte le squadre al ritorno hanno un passaggio fondamentale, non solo noi. Abbiamo creato tanto nel primo tempo ma fatto solo un gol, poi bravi a concedere poco nel secondo. Certo, se fossimo riusciti a raddoppiare in ripartenza avremmo sofferto di meno, ma abbiamo lavorato come squadra e portato a casa il risultato in una settimana molto importante per la nostra stagione".



PULISIC - "Non ha mai giocato così tanto negli ultimi 7/8 anni, lui è disponibile e intelligente e lo stiamo gestendo bene. Giocatore di altissimo livello".



RETE INVIOLATA - "Molto bene, ma il calcio europeo è molto diverso, si segna di più e ci sono molti più spazi. I nostri avversari proveranno a fare la proverbiale partita della vita ma ho detto ai ragazzi che la partita della vita la possiamo fare anche noi".



OKAFOR - "Prestazione positiva, l'avevamo preparata con Theo più alto e lui vicino a Jovic, ma poi abbiamo visto che Gyasi seguiva Theo e abbiamo deciso di tenerlo largo".



SVOLTA - "A causa degli infortuni abbiamo vissuto un periodo difficile, siamo stati bravi a mantenere compattezza con un centrocampo quasi tutto nuovo. Questo ci ha portati a crescere e poi ad avere un rendimento più continuo".



SECONDO POSTO E FUTURO - "Sul futuro non so, continuo a sentire che alleno un gruppo molto disponibile, il futuro per un allenatore soprattutto di un grande club non è un tema su cui concentrarsi".



NELLA STORIA - "Secondo per punti dopo Ancelotti? Sto dando tutto e ho ricevuto tantissimo dal Milan, non posso che essere felice e motivato nel cercare che questo possa durare il più a lungo possibile".