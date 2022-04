Dopo la vittoria di San Siro contro il Genoa, il tecnico rossoneroè intervenuto ai microfoni di Dazn: "Siamo qui per giocarcela, dobbiamo vincere tutte le partite"."La squadra sta lavorando tanto, chiedo tanto ai miei giocatori senza palla. In questo momento la tensione si sente e la pressione sale, come l’anno scorso. Anzi, forse l’anno scorso era maggiore perché non eravamo certi di arrivare nelle prime quattro. Ora lottiamo per qualcosa che nessuno avrebbe immaginato e per farlo contiamo sulle nostre qualità"."Da loro ora devo pretendere perché so che sono forti. Sto forzando, l’obiettivo è a portata di mano. Diventerà sempre più difficile con il passare delle partite, ma in ogni caso questo percorso ci aiuterà per tornare a essere vincenti"."Non ci saranno partite facili per chi lotta per lo scudetto. Abbiamo perso punti con chi sta a destra in classifica, ma siamo tutti lì. Abbiamo le qualità per battere ogni squadra. Contro la Lazio a Roma sarà difficile"."Il derby sarà una partita importantissima e bellissima, tra due squadre che stanno giocando molto bene. Non cambierà l’inerzia del campionato, ma ormai siamo qui per provarci anche in Coppa Italia e daremo il massimo"."Sei clean sheet? Prima di me ci sono riusciti Capello e Rocco, sono in ottima compagnia (ride, ndr). Ma al momento sono tutti bilanci parziali, quello definitivo si farà il 22 maggio e noi vogliamo essere lì a giocarcela. Maignan? È perfetto, ha una presenza incredibile dentro la partita. Ha già fatto cose importanti e ci dà il suo contributo per essere competitivi sempre".