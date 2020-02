L'allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha parlato a Sky Sport al termine della sfida pareggiata contro il Verona, la prima senza Ibrahimovic.



TIRI CONCESSI - "Abbiamo sofferto il giusto. Abbiamo concesso solo 6 tiri al Verona e non credo siano tantissimi, però in quei 6 tiri siamo stati poco attenti e potevano essere azioni molto pericolose. La partita l'abbiamo fatta contro una squadra che ci aggrediva tanto e dovevamo giocare la palla sopra e non sempre abbiamo fatto bene".



RAMMARICO - "Il rammarico è non essere ripassati in vantaggio quando abbiamo avuto un'azione clamorosa e poi non aver sfruttato bene la superiorità numerica per poca lucidità. Ci ha fatto sembrare che l'espulsione fosse arrivata a 5 dalla fine, ma non siamo stati lucidi nell'occupare il campo. Potevamo vincere nonostante il momento di difficoltà, le tante assenze e forse abbiamo anche sentito le fatiche di martedì sera".



ATTEGGIAMENTO - "Anche oggi si è visto che lo spirito dei miei giocatori, lo stringere i denti, stia facendo la differenza. Ci aspetta un calendario molto impegnativo dato che c'è il derby poi la Juventus e spero di recuperare energie e qualche giocatore per poter fare le scelte giuste".



IBRAHIMOVIC - "Ci sarà nel derby? Mi auguro proprio di sì. E' vero che ha avuto un affaticamento muscolare al polpaccio a inizio settimana ma è anche vero che poi è stata l'influenza che non ci ha fatto neanche provare a recuperarlo per questa partita. Ibra è Ibra e credo che ci siano delle ottime possibilità che ci sia nel derby".



DANIEL MALDINI - "Il ragazzo ha qualità e talento, anche se non basta. Ho sperato che potesse capitargli la palla giusta. Cosa gli ho detto? Solo la posizione che doveva tenere, sul centrodestra".



REBIC - "​Gli avversari hanno fatto marcature quasi ad uomo, doveva allargare sulla fascia, qualche volta l'ha fatto bene altre meno. Ha avuto le sue occasioni e i suoi strappi, deve assolutamente continuare così e trovare più continuità anche dentro la gara".



COLPO IBRA - "Non mi sono mai nascosto, Ibra è un valore aggiunto sia per lo spessore che per il timore che incute timore. Abbiamo vinto però anche senza di lui, oggi ci è mancato poco. La voglia e lo spirito dello squadra mi sono piaciuti, abbiamo dimostrato anche nelle difficoltà di essere squadra".