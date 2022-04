. Al Milan servono i tre punti per mantenere il primato in classifica. Il Torino di Ivan Juric non è il migliore degli avversari possibili, in casa ha fermato di recente anche l'Inter, ma Stefano Pioli. Theo Hernandez e compagni riescono a essere letali quando hanno campo e spazi per liberare il gioco in velocità. Ecco perchè domenica sera all'Olimpico andrà in campo un undici più fisico e rapido rispetto a quello visto nell'ultima uscita contro il Bologna.- Contro la forza e il dinamismo della mediana del Torino non si potrà fare a meno diquando il Milan avrà il possesso del pallone per poi retrocedere sulla linea dei centrocampisti, composta da Ismael Bennacer e Sandro Tonali, nei momenti della gara dove sarà il Torino a prendere il comando delle operazioni. A fargli posto, naturalmente, sarà Brahim Diaz che è ancora alla ricerca della sua versione migliore per cercare di dare una mano in questo finale di stagione.. Il nazionale belga avrà una grande occasione per rialzare la testa dopo le ultime panchine e dovrà garantire quell'equilibrio tattico e quegli strappi che erano venuti a mancare con l'ex Crotone in campo.