, quella di una squadra piena di campioni che lottava per vincere campionati e Champions League. Contro gli uomini di Mihajlovic, protagonisti di un ottimo torneo e reduci dalla vittoria di San Siro sull’Inter, non c’è stata partita fin dall’inizio eIl successo contro il Bologna si può identificare comeMa “questo” Milan è destinato a finire tra due settimane perché la proprietá non deve decidere, ma ha già deciso. Tanti mesi fa., lo stesso pensiero espresso da Boban, da Gattuso e da Leonardo.Stupiscono le dichiarazioni dei giocatori perché la decisione della proprietà è già stata presa e e loro. Incuranti del fatto che è il sudafricano a decidere e che tra 2 settimane sarà Rangnick l’uomo solo al comando.di gran parte del mondo della comunicazione. Infatti, nell’incredibile, contraddittoria e inquinata galassia rossonera di questi anni, accade che da una parte i giocatori analizzano obiettivamente il momento e si dispiacciono nel vedere la proprietà che si appresta a fare ancora una volta tabula rasa, invece dall’altra ci sono i giornali, le tv e i siti che invece di celebrare lo straordinario ruolino di marcia della squadra di Pioli dedicano ogni giorno un ampio spazio all’endorsement di Rangnick e del suo progetto che sta per cominciare.Per il resto ci limitiamo orgogliosamente a rivendicare la nostra indipendenza intellettuale sostenendo due concetti:Noi cercheremmo di salvaguardare lo zoccolo duro composto da Bonaventura, Donnarumma, Romagnoli e Calhanoglu e partendo da esso costruire una squadra che possa finalmente competere per tornare in Champions League.e cercando finalmente di avere una compattezza di gruppo non solo a Milanello ma anche e soprattutto in via Aldo Rossi- bisogna però prendere atto cheche ha in animo di importare la sua teutonica filosofia di calcio, di lavoro e forse anche di vita. È un integralista, un accentratore, uno che non accetta compromessi e che vuol decidere da solo. Uno che vuol lavorare con giocatori giovani, disposti a fare tutto quello che chiede lui.In un’impostazione di squadra di questo tipo, dobbiamo riconoscerlo, non c’è spazio per Ibra. Lo dice lui stesso. Lo schema che abbiamo qui sopra ipotizzato non è applicabile a Rangnick e alla rivoluzione.Quindi è giusto rispettare la scelta e i progetti della proprietà sperando che questa volta non smentiscano se stessi dopo pochi mesi e che si prendano fino in fondo tutte le responsabilità nel bene e nel male. Nell’ultimo lustro ci siamo fidati delle bugie di Berlusconi, delle ombre cinesi di Yonghong Li, della gestione suicida di Fassone, delle scelte schizofreniche di Gazidis, tanto vale a questo punto dare credito anche a Rangnick. Sperando che queste 8 vittorie non siano l’ennesimo rimpianto e l’ennesima illusione.