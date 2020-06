Se pensiamo all’ultima partita prima della lunga sosta e a come abbiamo ritrovato. E la metafomorfosi stupisce ancora di piùBuona parte dei giocatori, dei dirigenti e degli allenatori saluteranno a fine stagione, eppureGià contro la Juve in Coppa Italia si era visto un ottimo spirito, sensazione confermata dalle prime due uscite in campionato., se eccettuiamo il fantasioso rigore di Lecce. Aggiungerei le zero occasioni prodotte dagli attacchi di Roma e Lecceda parte del club.. E ha trasferito questo moto di orgoglio alla squadra che lotta unita come non aveva mai fatto in questa stagione.La sensazione di solidità che traspare da queste 3 partite post pandemiaE la cosa incredibile è che in queste 3 partite mancava pureche non si sa ancora quando e se rientrerà. Ancora una volta però, sono venuti fuoritra i pali, davvero impressionante per un ragazzo del 99. Oltre a lui i soliti. Il turco è stato forse il migliore di questo “riavvio” di campionato e non è un caso perché si gioca mediamente sotto ritmo e lui sotto ritmo può esaltare le proprie caratteristiche. In generale dobbiamo dire che il ritmo del secondo tempo di Torino, di Lecce e quello di ieri a S. Siro hanno aiutato il Milan che si è trovato a suo agio come non mai in questa stagione. Ma questo non deve togliere meriti al lavoro di Pioli che sta stupendo davvero tutti.A proposito di sorprese dopo aver rivisto a Lecce un Leao concentrato, contro la Roma abbiamo rivisto un buone anche di questo bisogna rendere merito al tecnico.In fondo queste partite devono servire di lezione per chi resterá l’anno prossimo.sperando che una volta per tutte capisca che compattezza del gruppo, coerenza delle scelte e chiarezza nei progetti contano più di tante altre cose. Speriamo che si faccia definitivamente tesoro degli errori commessi e che questo epilogo di stagione segni finalmente l’inizio di un nuovo vecchio Milan. Un po’ come fu il primo Milan di Capello prima dell’avvento di Arrigo Sacchi, per intenderci quello che conquistò la qualificazione in Uefa nello spareggio contro la Sampdoria.