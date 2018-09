Come Mazzone al Brescia e Malesani a Firenze. Una corsa, stavolta per esultare. Stefano Pioli ha ricordato, nei festeggiamenti, quelli dell'allora tecnico della Fiorentina al gol in rovesciata di Batistuta, sempre contro l'Udinese, ma in casa friulana. E il web si è subito scatenato...