Il miglior allenatore della storia del Milan per media punti. Fabio Capello? No. Arrigo Sacchi? Nemmeno. Carlo Ancelotti? Neppure. Stefano Pioli da Parma, vincitore di uno scudetto alla guida dei rossoneri e principale artefice prima del ritorno in Champions e poi della semifinale raggiunta nella competizione, è il tecnico con la statistica più rilevante per quanto riguarda i punti conquistati: le partite prese in analisi per evidenziare il dato riguardano gli ultimi 4 anni alla guida del Diavolo, a partire dal 9 ottobre del 2019, giorno del suo insediamento a Milano nello scetticismo generale.



IL DATO CLAMOROSO - 2,13 punti a partita, una vetta mai toccata da nessuno nella storia rossonera: solo Lajos Czeizler, che ha guidato il Milan dal 1949 al 1952, ha la sua stessa media punti. In questa speciale classifica, l'attuale tecnico milanista è davanti a mostri sacri come Fabio Capello e Arrigo Sacchi, che in rossonero hanno vinto tutto ma che si posizionano a 2,01 e 1,95 punti di media, così come Nereo Rocco, a 1.89. Presente anche l'attuale allenatore della Juve, Massimiliano Allegri, prossimo rivale del Milan in Serie A e posizionato a 1.81 di media, davanti ad Alberto Zaccheroni, a 1.65.