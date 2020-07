L'allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara pareggiata per 2-2 contro il Napoli dando anche un'indicazione sul suo futuro."È stata dura, per la qualità del nostro avversario, avevamo speso tanto con la Juve, e dopo un primo tempo di sofferenza siamo riusciti a portare a casa un risultato importante"."Era arrabbiato perché stavamo perdendo, perché vuole sempre il massimo per la squadra e per lui. E poi se un giocatore esce non deve mai essere contento""Io sono sempre stato convinto della qualità della mia squadra e dei miei giocatori. Per costruire una filosofia di gioco ci vuole tempo, e adesso siamo consapevoli del nostro livello. Ora dobbiamo alzarlo e lo stiamo facendo: prestazioni positive, risultati positivi. È dura, che sia chiaro: stiamo giocando tantissimo, i ragazzi oggi erano stravolti. Dobbiamo stringere i denti"."Kessie e Bennacer stanno facendo benissimo, ma hanno tirato la carretta fino a oggi, ci saranno altre 6 partite importantissime e per noi lo saranno davvero tutte. Vedrò di volta in volta, domani e soprattutto martedì vedrò. Qualche cambio di sicuro lo farò".- "​Me lo chiedono in tanti, ma assicuro che non sto pensando al mio futuro. Alleno un grande club e dei giocatori che mi hanno sempre dato una disponibilità totale e dobbiamo solo fare ancora meglio. Il 3 agosto vedremo anche io prenderò una decisione perché le scelte si fanno in due. Adesso è troppo importante concludere questo campionato senza rimpianti, non voglio perdere energie per situazioni che alla fine non potrò neanche controllare.".