Intervistato da Dazn nel prepartita della sfida contro la Lazio, l'allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha anticipato così i temi della gara da Brahim Diaz titolare, i minuti di Ibrahimovic e il giocare dopo l'Inter.



GIOCARE DOPO L'INTER - "E' una partita molto importante, ormai mancano sempre meno gare alla fine del campionato e quindi è importante mettere punti nella nostra classifica".



BRAHIM DIAZ - "Se l'ho messo dall'inizio è perché spero spacchi la partita fin da subito. Ha le caratteristiche per farlo'.



IBRAHIMOVIC - 'Sta facendo di tutto per essere a disposizione, è molto motivato e su quanti minuti avrà nelle gambe dipende molto da come andrà la partita'