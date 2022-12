L'allenatore del Milan, Stefano Pioli ha rilasciato una lunga intervista a Italia Uno che andrà in onda il 29 dicembre ma di Sportmediaset ha rilasciato alcune anticipazioni. In particolare Pioli crede davvero alla rimonta scudetto sul Napoli per confermarsi un anno dopo l'impresa che è arrivata in anticipo rispetto ai piani del club.



SCUDETTO - "È chiaro che siamo arrivati a questa prestigiosa vittoria in anticipo rispetto ai tempi perché la volontà del club era quella di investire su giocatori soprattutto giovani, quindi magari ci aspettavamo di arrivare a vincere un po’ più tardi, invece noi siamo riusciti quasi subito quindi è chiaro che per me e per noi il 2022 è stato un anno veramente importante e pieno di soddisfazioni".



RIMONTA POSSIBILE - "Bisogna pensare che si può ancora vincere il campionato, questo nel modo più assoluto. Poi è evidente che se il Napoli continua così può fare 100 punti e allora bisogna fargli i complimenti, ma noi dobbiamo pensare a fare tanti punti. L’anno scorso ne sono serviti 86, forse quest’anno potrebbero servirne addirittura di più. Ci sono ancora 69 punti a disposizione, sono tanti ma dobbiamo cominciare a pedalare forte e dobbiamo sicuramente crederci”.