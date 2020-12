Stefano Pioli, tecnico del Milan, è stato premiato come Allenatore dell'anno durante i Gazzetta Sports Awards: "Ibra sogna lo scudetto? Zlatan fa bene a pensare così, probabilmente anche i giocatori, ma la realtà è che da anni non andiamo in Champions League. Vogliamo migliorare la stagione scorsa e riportare il Milan dove merita di stare".



SUL MILAN - "Credo che il nostro percorso sia cominciato a gennaio con gli arrivi di Ibra, Kjaer e Saelemaekers. Abbiamo cambiato modo di giocare e stare in campo, i risultati ci hanno permesso di far crescere l'autosima. Dopo il lockdown ci hanno permesso di battere avversari come la Juve e altre squadre importanti".



SUI PARAGONI COL MILAN VINCENTE DEL PASSATO - "In cosa si assomigliano? Nella voglia di provare sempre a fare le partite, proporre un calcio offensivo e piacevole da vedere. Abbiamo tanti ragazzi giovani, ma c'è equilibrio con giocatori di personalità".



SUL BASKET - "A cosa mi ispiro? Calcio e basket sono due sport di squadra: gli atteggiamenti e la collaborazione sono simili, ma è uno sport che mi affascina, lo seguo sempre con molta attenzione. Tetto salariale in stile NBA? Da noi guadagna tutto Ibra...(ride, ndr)".