Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato così a Sky Sport: "Rimane una serata storta, mi spiace per gli infortuni di Gabbia e Bennacer, ora siamo obbligati a fare meno rotazioni. Non abbiamo approcciato bene la gara, siamo stati molli. Ci siamo allungati troppo, abbiamo incontrato un avversario che è stato bravo a ripartire. Ma questa è una squadra che ha cuore, volontà. E' un passo in avanti mentale, caratteriale. Dal punto di vista fisico e mentale stiamo bene, siamo ben preparati. Noi giochiamo per vincere, ci sono state le possibilità. Non è stata una partita facile, nel secondo siamo stati meno lucidi, ma ci abbiamo messo tanto spirito. Il pareggio è meritato. Ibrahimovic? Con lui siamo molto forti, nessuno ne può dubitare. Ma è anche vero che la squadra ha creato tanto oggi. Rebic è un attaccante di movimento, di profondità. Maldini ha detto la cosa più corretta, l'obiettivo è quello di migliorare il sesto posto dell'anno scorso. Ma io non firmerei per il quinto posto. La squadra è ambiziosa, se la gioca alla pari contro tutti. L'unica cosa che firmerei è il rinnovo del contratto. La società sarà attenta, se ci sarà l'occasione, a migliorare la squadra".