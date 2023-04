Il Milan affronta il Napoli nell'andata dei quarti di finale di Champions League, il tecnico rossonero Stefano Pioli parla a Prime Video a un'ora dal fischio d'inizio: "Cosa ho visto nel fondo del caffè? Una bella partita, tante emozioni. Cercheremo di interpretarla nel modo migliore".



LA PARTITA PIU' IMPORTANTE DELLA SUA CARRIERA, SENTIRA' IL PESO? - "Il peso no, non lo sentirò. Solo l’orgoglio di essere qua. Rappresentiamo un grande club che ha fatto la storia di questa competizione e cercheremo di onorarla".



COSA BISOGNA FARE - "Le partite perfette non esistono, chi gioca a calcio sbaglia. Bisogna giocare una partita di alto livello sicuramente. Il singolo episodio può cambiare il risultato".



COSA HA DETTO AI GIOCATORI - "Di giocare con grande lucidità e con grande cuore. I ragazzi sanno benissimo cosa abbiamo fatto per essere qui. L’approccio, la determinazione, l’energia che metteremo in campo saranno sicuramente di alto livello".