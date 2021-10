Tra gli ospiti del Festival dello Sport che si sta svolgendo in questi giorni a Trento c'è anche. dalla Champions al gioco della squadra passando per le partite senza pubblico, ecco le parole dell'allenatore del Milan: "L sconfitta di Bergamo fu la più pesante, ma da lì abbiamo imparato tante cose e siamo stati bravi tutti a ripartire.- "Adesso dobbiamo crederci. Nelle prime due gare sono arrivati risultati negativi, ma non abbiamo subito particolarmente. Quattro partite da giocare sono ancora tante, e anche se la classifica è negativa possiamo giocarci le nostre carte. Com'è il mio Milan? Entusiasmante. A me entusiasma tutti i giorni. Il gruppo mi piace, i ragazzi sono responsabili e si divertono.- "Ogni mattina mi alzo ottimista, sempre. Mi sento come se avessi appena iniziato ad allenare. Serviva tempo per sistemare la situazione, ma i giocatori avevano qualità. Milanello in questo senso è l'ambiente ideale per lavorare nelle migliori condizioni. Da quando ho fatto la prima riunione con Maldini, Massara e all'epoca Boban, ho subito avuto grande sintonia.e sulla strada che ha deciso di prendere investendo sui giovani talenti, ma pescando anche giocatori d'esperienza come Ibrahimovic, Kjaer e Giroud".- "Da gennaio era un altro Milan, ma. La società ci aveva detto che saremmo dovuti andare a casa perché Milanello avrebbe chiuso, ma quando ci siamo ritrovati sembrava che la nostra conoscenza fosse più profonda come se quella situazione ci avesse reso ancora più uniti. E perdemmo la prima partita, semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus".