L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha ricevuto oggi a Roma il premio "Andrea Fortunato" e in questa occasione ha risposto alle domande sull'apertura di un'indagine sulla morte di Davide Astori, per la quale hanno ricevuto due avvisi di garanzia i medici Giorgio Galanti e Francesco Stagno: "Non ne sappiamo ancora molto, quindi è difficile dare giudizi ed entrare dentro certe situazioni, ma sicuramente è una sofferenza ulteriore per l'ambiente viola e in particolare per la famiglia di Davide. Condivido questo premio con tutti i giocatori che ho avuto la scorsa stagione e con tutta la gente viola con cui abbiamo condiviso questa immensa tragedia di Astori ma con grande unione e grande sostegno".