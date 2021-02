L'allenatore del, ha parlato a Sky Sport al termine della gara pareggiata per 1-1 con lama che è valsa il passaggio del turno."La squadra è mentalmente matura, è chiaro che non siamo nel nostro momento migliore. I risultati positivi ci hanno dato fiducia, qualcosina è venuta meno. Abbiamo fatto una gara seria, ci dispiace non aver gestito bene il vantaggio, ma era importante passare il turno contro un avversario che ci ha creato difficoltà ma il Milan ha comunque meritato"."Se pensiamo alla nostra stagione io vedo tutto pieno di felicità. Ovviamente la stagione non finisce qui e c'è da lavorare. L'Europa League ti porta in Champions solo se la vinci e noi in questo periodo commettiamo qualche errore di troppo. È un momento della stagione importantissimo sia per il campionato che per la coppa"."Questa sera abbiamo avuto le occasioni per chiudere la gara e non ci siamo riusciti, mentre all'andata avevamo smesso di cercare il terzo gol. Credo che a livello mentale basta una rincorsa in meno, un passaggio preciso in meno, un attenzione in meno per diminuire il livello di prestazione e incontrare difficoltà"."Cerco di stare vicino ai giocatori, spronarli e incitarli. Poi quando c'è stato bisogno in settimana di usare il bastone l'abbiamo fatto. Questa tanta responsabilità per questa stagione ci sta mettendo il freno. Siamo una squadra giovanissima che deve passare da queste difficoltà"."Prima riuscivamo di più a comandare le partite, costruire meglio dal basso e avere più soluzioni offensive. Adesso questo fraseggio e movimento sta mancando. Forse perché gli avversari ci conoscono di più, forse perché calciamo troppo, dobbiamo tornare a riprovare a dominare le partite. Ci vuole una costruzione più precisa, smarcamenti più volenterosi e movimenti più coordinati"