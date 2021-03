L'allenatore del, Stefano, ha commentato a Dazn la partita pareggiata per 1-1 in extremis contro"Kessie ha detto due punti persi? Giusto, volevamo vincere. Peccato. Sapevamo che avremmo trovato difficoltà contro una squadra che si chiude tutta dietro”."Ho visto tanta generosità, tanta volontà e non mancanza di determinazione né di convinzione. Credo sia mancato ritmo e qualità, questo sì"."Si riparte come sempre dalla prossima partita perché ogni partita fa storia a sé. Domenica scorsa avevamo un avversario che voleva fare la partita, l'Udinese, invece fa quest'altro genere di gare. La squadra non voleva perdere questa gara, è stata premiata per la determinazione di aver cercato un risultato positivo​"Mi aspetto sempre tanto dai miei giocatori. Rafa ha caratteristiche più adatte ad attaccare gli spazi. Quando trova difese così chiuse non ha ancora la scaltrezza per anticipare il difensore. Oggi ci mancanvano le caratteristiche giuste per affrontare questo tipo di partita, ci mancavano i due attaccanti veri in rosa. Leao e Rebic hanno altre caratteristiche"."Per quello che ci ha detto è uscito precauzionalmente perché ha sentito il flessore un po' diverso dal solito, speriamo non sia nulla di diverso"."Non abbiamo ancora parlato del gol preso, è chiaro che è stata una palla lenta e che gli sono passati davanti due giocatori e non l'ha vista. Ci ha salvato tante altre volte"."Non ho sentito Zlatan, ma tutta la squadra anche chi non è in campo supporta sempre. ​Ora dobbiamo provare a riprendere la nostra corsa. Un mezzo risultato positivo, pensiamo alla prossima gara".