L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha ricordato ai microfoni di Sky il capitano viola scomparso il 4 marzo 2018, Davide Astori: "Non è che io e ragazzi abbiamo ancora superato questo dolore perché tutto ruotava attorno a Davide. Però dopo quello che è successo io sono migliorato come uomo e come allenatore".