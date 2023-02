Marco Tardelli, dagli studi di Rai Sport, parla del derby di questa sera fra Inter e Milan: "Chi ha da perdere stasera è il Milan, per il morale della squadra e per la stabilità di Pioli: che rischi, come ho letto su qualche giornale, è pura pazzia, ma in caso di sconfitta vedrebbe complicarsi non poco la corsa Champions. L'Inter potrebbe anche permettersi di pareggiare, però in un derby ci sono sempre tante variabili in gioco".