In lacrime quando ha firmato per il, un'emozione troppo grande per chi realizzava un sogno. E ora, quel, per il qualche ha versato lacrime di gioia, ha deciso di affidarsi a lui nel momento più delicato della stagione. Senzainfortunato, conappena rientrato, Stefano, contro il, punterà su Rade, il bosniaco alla ricerca della prima gioia italiana coi rossoneri.Pupillo di Paolo, che lo ha seguito da vicino nel suo primo anno ad Empoli volendolo in rossonero, il classe '93 ha faticato a trovare il suo spazio: perfetto per il 4-3-1-2 diche però ha avuto vita breve, non hanel disegno tattico di Pioli. E persi intende la mezzala, di inserimento, pronto a buttarsi nello spazio. Come aveva fatto benissimo a. Come non ha fatto in rossonero. Del resto lo ha detto lui stesso, prima della sfida con la Lazio: "​Il mio ruolo preferito in questo modulo non c'è, ma sto imparando tanto".Quindi trequartista, dove ha impressionato contro il, trovando un bellissimo gol di testa, e dove può dare maggioree fisicità in un momento in cui la spia sembra essere accesa. Un trequartista che sa quasi di mezzala, come contro la Roma, dove entrato a gara in corsa è andato a dare una mano in mezzo per poi arrivarci a fare il trequartista. E dove ha sfiorato una rete da urlo, calciando da trequarti campo. Sintomo che di testa, Krunic, sta bene. Utilizzato sia da esterno che da mediano quando le assenze, in casa rossonera, erano tantissime,@AngeTaglieri88