L'allenatore delha presentato in conferenza stampa per presentare la sfida contro il"Da parte nostra c'è un grande ringraziamento. Loro ci sono sempre, anche nei momenti complicati e per questo siamo molto grati"."Sta meglio, l'autonomia è quasi nulla. Il suo ruolo è sempre stato quello di grande motivatore, ma anche grande calciatore e spero possa essere ancora entrambi. È pronto per stare con noi. Nessun rimpianto per la lista Champions. La sua garanzia è troppo limitata in questo momento""Leao è sicuramente un giocatore molto importante per me e per la squadra. Leao è tornato dal Mondiale, ma nella nostra testa c'era l'idea di farlo rientrare gradualmente. Poi siamo stati obbligati a farlo giocare. Ora è scontento come è normale che sia quando non gioca, ma va gestito così"."Non ci sono sistemi di gioco vincenti o perdenti. La determinazione, l'attenzione, i principi di gioco, possono funzionare meglio di quello che stiamo facendo""Io posso controllare due cose: l'atteggiamento dei giocatori e l'impegno qui a milanello. E sono soddisfatto. Quello che si dice fuori non ho tempo e voglia di controllarlo""Un allenatore deve valutare tutto il percorso fatto e le prestazioni. La difesa a tre è la scelta giusta. Ci manca costruzione dal basso e fase difensiva più solita. Le critiche? Le accetto. Quando alleni il Milan crtiche ed elogi sono esagerate. L'allenatore del Milan deve portare vittorie e io non ci sto riuscendo".- "Sono sempre partite fastidiose per il loro modo di giocare. Loro mettono in difficoltà con la pressione la costruzione degli avversari. Vogliamo fare qualcosa di diverso, dovremo muoverci tanto"."Ogni giorno sta meglio, l'esame dice che la cicatrice sta ben funzionando. A oggi non ti so dire se sarà settimana prossima o quella dopo"Bennacer e Tomori mi dicono che saranno disponibili a lavorare con noi da domenica e quindi per la Champions ci saranno"."Ogni partita ha una preparazione diversa, domani avremo posizioni diverse. Nel derby abbiamo accettato di stare più bassi, ma è mancata la pressione forte sul portatore loro ed è mancata la costruzione nostra quando avevamo la palla".Io sono molto concentrato e molto motivato. So con chi ho a che fare, i miei giocatori e per il resto come sto interesserà a mia moglie e ai miei amici. È un momento che fa parte del nostro lavoro. Già vincere l'anno scorso è stato straordinario, volevamo rivincere il campionato e sarebbe stato ancora più straordinario, da domani inizia un nuovo campionato con l'obiettivo di rientrare fra le prime 4. Il campionato non finisce domani, su questo abbiamo sbagliato, mancano 17 partite"."Credo che per Theo valga il discorso fatto per Leao. È tornato con 10 giorni di vacanza, ma abbiamo dovuto impiegarlo subito. Ha avuto un calo fisiologico, poi la finale dei Mondiali persa potrebbe aver inciso, ma sta bene e ha voglia"."Sta bene, è un giocatore forte e su cui faccio affidamento"."Io sono sempre con la squadra anche nei riscaldamenti per capire se hanno bisogno di essere tranquillizzati o motivati. Onestamente non ho notato mancanza di determinazione nella preparazione e nel prepartita delle ultime gare"."Anche la Francia ha cambiato modulo in passato per favorire Theo. Leao o Rebic così sono più liberi di svariare anche all'interno del campo"."La scelta di non acquistare un nuovo portiere è stata mia e dello staff tecnico. Perché? Perché ci fidiamo di Tata e Maignan sta tornando"."Vogliamo avere il nostro modo di giocare a prescindere dagli avversari. Non so se sia Seck o Sanabria, ma li conosciamo entrambi e ci prepariamo di conseguenza"- "Sono ragazzi giovani e di talento. Ora ci dimentichiamo che Kalulu ci ha messo oltre un anno a maturare, Leao anche. La società non ha sbagliato a prendere i giocatori. Stiamo vivendo un momento di squadra non esaltante e dificile e in questo momento un allenatore fa attenzione nell'inserire questi giocatori e magari punta più su giocatori più solidi e con più presenza".