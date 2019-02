L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa delle critiche piovute dagli ex calciatori nei confronti di Federico Chiesa dopo l'episodio VAR contro la SPAL: "Federico ha avuto un atteggiamento di grande disposizione verso la squadra. Adesso deve continuare così fuori e dentro dal campo. Sta diventando un giocatore fortissimo. Ogni partita subisce tanti falli, non è certo un simulatore: domenica ha subito un fallo netto e non ha nemmeno protestato. Gli ex giocatori che parlano male di Chiesa? Sembra che non abbiano giocato a calcio... sembra che si siano già dimenticati delle diffocoltà di essere stati giocatori, ora pontificano tutti su tutto. In casa mia mia madre e mia figlia parlano di calcio più di tutto. Certi commenti di ex giocatori a volte mi lasciano davvero basito".