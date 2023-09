L'allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha presentato a Dazn nel prepartita la sfida contro il Verona.



CAMBIO TATTICO - "La formazione cambia per necessità. Hanno preso delle botte sui muscoli e non hanno recuperato. Non cambia come vogliamo fare la costruzione e la fase difensiva. Non sarà una partita semplice perché il verona sta bene"



SCELTE - "È solo questione di chi stava meglio per giocare oggi"



MUSAH - "Ho la fortuna di avere tanti titolari. C'è l'opportunità di bisogna mantenere e migliorare la squadra con i cambi e giocando ogni tre giorni ci sarà spazio per tutti"



AGGRESSIVITA' - "Di solito il verona è aggressivo, bisgona essere attenti alle ripartenze perché hanno messo 3 attaccanti veloci"