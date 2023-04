Nella conferenza stampa della vigilia,. Da una parte, dice che l’assenza diè grave ed è inutile girarci intorno. Dall’altra, sostiene che, il sostituto designato, ha sempre fatto bene e, soprattutto, la squadra moltiplica le energie quando manca uno dei big. Essendo un ammiratore, seppur non ricambiato, dell’allenatore del Napoli, sono propenso a ritenere che. Per quel che conta, è una verità che si desume anche dai numeri: il Napoli ha giocato. Simeone, che questa sera partirà per la prima volta dall’inizio, aveva segnato il gol decisivo anche all’andata contro il Milan dimostrando di non temere la sua precarietà di panchinaro. Tuttavia comprendo la circospezione di Spalletti.Il Napoli-Milan di oggi è il secondo di complessivi quattro scontri, il primo di un trittico che il sorteggio Uefa ha moltiplicato per i quarti di Champions League.e che le due gare di Champions rappresentino un altro calcio. Siccome non è così - esia che giochi in campionato, sia che lo sfidi per l’Europa - la capolista e chi la guida esige una prova in grado di certificare che ici stanno tutti e non sono colmabili in una o due partite, anche se di un’altra competizione.(cinque giocatori) rispetto all’ultima di campionato,. Avendo perso la coralità del gioco dello scorso anno, il Milan si affida ai singoli, si chiamino Theo Hernandez, Giroud o Leao. Anzi, per dirla davvero tutta,(quello che ancora giocava nella Juve), tanto da far dire a Pioli che Leao può giocare dove vuole. Spero vivamente per l’allenatore che non sia vero e Leao giochi dove vuole Pioli, dimenticando di fare o di essere l’anarchico di nessuna utilità, rivelatosi nelle ultime partite. E’ presumibile che sull’esterno di sinistra il portoghese renda di più.Leao - ho avuto modo di ribadirlo in settimana - è troppo volubile e, perciò, discontinuo per poter essere ritenuto da una parte utile e dall’altra decisivo. Non so se sia un problema di carattere, so che una certa durezza di comportamento nei suoi confronti non sarebbe biasimevole. Non si tratta di frustrarne l’orgoglio o, peggio, la dignità, quanto di pungolarlo a fare di più. Forse non è bene neppure addosargli la responsabilità dei gol o degli assist, maSenza scadere in discorsi personalistici, e ritenendo il calcio sempre un gioco collettivo in cui Lobotka o Rrahmani sono funzionali come Kvaratskhelia,Anzi - parere personalissimo -. Da ieri pomeriggio, l’Atalanta l’ha ripreso. E non è per niente una buona notizia.