Theo Hernandez è un'arma letale di questo Milan. E Stefano Pioli lo ha elogiato in conferenza stampa dopo la gara di Napoli raccontando un retroscena: "Ricordo che Theo Hernandez l'avevo incontrato in un Real Madrid-Fiorentina nel trofeo Bernabeu, a Madrid: mi aveva impressionato tantissimo. Theo è un giocatore fantastico, deve migliorare in fase difensiva ma oggi ha fatto un grande lavoro su Callejon. Soffre le situazioni in profondità ma attacca bene ed è un giocatore di livello mondiale".