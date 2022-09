Una sfida importante da vincere a tutti i costi. Ilospiterà lanella seconda giornata della fase a gironi della Champions League.presenta la sfida ai croati nella consueta conferenza stampa della vigilia a Milanello:"Se noi giochiamo a livello alto abbiamo ottime chance di vincere sia in Italia che in Europa. A Sassuolo non abbiamo giocato al nostro livello e non abbiamo vinto. Domani dobbiamo giocare al massimo delle nostre possibilità. In tutte le partite io metto il Milan migliore. La squadra sta bene, in Champions abbiamo meno giocatori perchè non sono in lista. Rebic e Origi non ci saranno, Krunic invece è recuperato. Domani giocheremo con assoluta determinazione"."Noi dobbiamo mettere in campo il nostro massimo potenziale in ogni partita. La partita di domani è molto importante, ma non ancora decisiva perchè poi mancano tante altre partite. Ma sappiamo che è una gara importante e l'abbiamo preparato bene"."Preoccupati no, però dispiace per Origi. E' un giocatore che abbiamo voluto fortemente. Spero posso tornare disponibile dopo la sosta"."Quello che è successo è spiazzante. E' facile puntare il dito contro in certe situazioni, ma bisogna cercare di trovare delle soluzioni"."Si può sempre fare meglio. I ragazzi sono bravi perchè sono tutti ambiziosi. Leao sta giocando ad alto livello sotto tutti i punti di vista, deve continuare così. E' un punto di riferimento per noi. Ogni partita ha difficoltà diverse, dovrà essere bravo a fare le scelte giuste"."Olivier è contento di giocare sempre. De Ketelaere può fare quel ruolo, ovviamente con caratteristiche diverse. Se ci fosse necessità sarebbe una buona soluzione"."Da qui a gennaio c'è ancora tanto tempo. Avere due assenze nello stesso reparto dispiace perchè ci mancano giocatore importanti e anche la possibilità di fare delle rotazioni. Ma ho diversi giocatori che possono giocare lì. Ora pensiamo alle prossime due partite davanti ai nostri tifosi"."E' molto importante ma non può essere ancora decisiva. L'anno scorso, vincendo la prima partita alla penultima giornata, avevamo la possibilità di passare il turno battendo il Liverpool all'ultima giornata. Domani sera potremmo essere al primo posto nel girone: è un'occasione. Sarà difficile, perché la Dinamo ha vinto meritatamente la prima"."In campionato ha una media di tre gol a partita. E' abituata a fare la partita in campionato, mentre contro il Chelsea ha fatto una partita diversa, ha giocato in ripartenza. Hanno tutte le caratteristiche per essere una squadra difficile da superare".“Domani non useremo la difesa a tre. Per domani tutto è possibile, ma ora stiamo pensando solo alla Dinamo e non al Napoli".E' pronto per farlo. Domani sono pronti tutti per fare i titolari. Sceglierò i più adatti per iniziare".