Gaffe incredibile per Pione Sisto e caso diplomatico sfiorato: tutta colpa di mail non lette. L'esterno del Celta Vigo infatti non ha letto la comunicazione dell'associazione calciatori relativa allo sciopero dei giocatori della Danimarca e si è regolarmente presentato all'aeroporto di Vienna il giorno prima della partita: ad attenderlo lì però... non c'era nessuno! Sisto ha poi provato a giustificarsi a TV3 Sport: "Ho ricevuto molti messaggi negli ultimi giorni, non li ho letti tutti. Uno di questi dovrebbe essere della Federazione, devo dare un'occhiata...".