A due giorni dalla sconfitta contro la Juventus, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso continua a ricevere critiche per il suo operato a Firenze. Quest’oggi è il giornalista Tony Damascelli, che dopo le critiche di ieri, quest’oggi in un suo editoriale su Tuttosport ha espresso una sua valutazione sui primi anni gestione del club da parte dell’imprenditore statunitense. Queste le sue parole:



“C’è un fotogramma che riassume la giornata di Fiorentina-Juventus: Dusan Vlahovic abbraccia Lorenzo Venuti in lacrime e cerca di consolarlo alla fine di una partita carica di veleni. In precedenza, parole volgari erano state rivolte al centravanti serbo, ‘zingaro’ faceva e fa parte di questo raffinato repertorio che non porta a nessuna conseguenza per l’assuefazione che ormai le istituzioni calcistiche hanno verso certi comportamenti. Infatti, a conferma di ciò, nella stessa giornata, la procura della Federcalcio, dopo aver esaminato per due mesi, le parole pronunciate dal presidente della Fiorentina Rocco Commisso, in un incontro con il Financial Times, rivolte alla famiglia Agnelli, ha concluso che non siano emerse fattispecie di rilievo disciplinare e ha disposto l’archiviazione dei procedimenti”.



Il giornalista ha poi concluso: “Commisso continui pure a vomitare i suoi pensieri eleganti, questi non hanno alcun rilievo disciplinare, anzi aiutano a tenere alta la tensione in un campionato moscio, senza qualità di gioco. Per fortuna il calcio sopravvive a se stesso grazie ai calciatori, grazie a Vlahovic e a Venuti in lacrime, non certamente alle scrivanie e alle facce di bronzo, queste sì senza alcun rilievo non soltanto disciplinare”.