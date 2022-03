Quest pomeriggio, il giorno dopo la sconfitta in semifinale didellacontro la, L’ex viola e, che ieri ha assistito alla partita dalla Curva Fiesole, ha commentato la prestazione della squadra di. Queste le sue parole a Radio Bruno Toscana:“Ieri sera la Fiorentina ha perso una grande occasione, non ho visto quel furore agonistico che mi aspettavo: nonostante la Juventus fosse, ai viola è mancata la forza di far gol. Sinceramenteperché avevamo la possibilità concreta di ipotecare la finale. Italiano è riuscito a cambiare radicalmente questa squadra che adesso ha un gioco, ma alla fine se non segni è difficile avere la meglio su una squadra come i bianconeri. Sull'c'è stata una pesante indecisione collettiva. L'uscita diha spiazzatoche a sua volta ha spiazzato”.L’exha poi analizzato la prestazione dei singoli: “è ancora giovane ma ha fatto una ottima partita: ha 23 anni, deve ancora imparare che cos’è il calcio italiano. Nell’occasione del palo ha scelto la soluzione più normale, anche se in alternativa si può cercare anche di metterla bassa invece che a mezza altezza. In casi come questi occorre avere pazienza e dargli tempo. Il progetto Fiorentina è partito, l’ossatura c’è, ma serve anche qualcos’altro.ieri è stato fenomenale e per me resta un ottimo giocatore, ma non è un play secondo me: in quel ruolo prenderei un altro giocatore. Da attaccante posso dire che ho visto untroppo isolato: i centrocampisti viola devono essere bravi ad accompagnarlo in ogni azione, anche in fase di pressing. Nel gioco di Italiano gli esterni d’attacco giocano molto larghi, è per questo che sprecano molte occasioni: arrivano alla conclusione poco lucidi”.Poi un pensiero a, presente anch’egli al Franchi: “L’esempio può essere proprio Batigol. Quando arrivò a Firenze era molto grezzo tecnicamente, poi col lavoro si migliora e lui è diventato uno degli attaccanti più forti. Sta al giocatore avere la volontà di migliorarsi”.