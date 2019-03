Oggi vogliamo raccontare la storia di 1942pipporossonero. Tifoso del Milan fin da bambino, alla soglia dei 77 anni Pippo è il vincitore del mese di Vxl, il 'Re di febbraio'. Sbaragliando tutti gli altri utenti in gara, l'utente ha avuto la grandissima soddisfazione di vincere la classifica generale e il buono acquisto Amazon.it DAL VALORE DI 100,00 EURO, messo ogni mese in palio.

Alla comunicazione della vincita, Pippo ci ha scritto una mail che definire toccante è poco, una mail che abbiamo deciso di pubblicare e dentro la quale c'è tutto lo spirito di VxL, una community di cui davvero tutti possono far parte e che, oltre ad offrire l'opportunità di esprimere i propri pensieri in libertà, confrontandosi con gli altri blogger, permette agli utenti di imparare e migliorarsi costantemente grazie ai giudizi che alcuni tra i più grandi giornalisti sportivi italiani sono settimanalmente chiamati a dare sui loro articoli.

Ogni settimana i vincitori dei nostri premi (ne assegniamo due ogni sette giorni, più un premio mensile da 100 euro) godono dell'incredibile gratificazione di poter vedere pubblicati i loro articoli su calciomercato.com - un miliardo di pagine all’anno - nonché di aspirare ad un possibile impiego presso il sito.

Un grazie di cuore quindi a 1942pipporossonero, ecco la sua lettera:

Carissimi amici della Redazione,

sono estremamente emozionato per i Vostri apprezzamenti.

Sapete? Io sono un ex imprenditore, purtroppo caduto in disgrazia una dozzina di anni fa e a seguito del tracollo finanziario non ho potuto mai completare i miei versamenti INPS ai fini della pensione. Ho dovuto sbarcare il lunario per guadagnarmi da vivere, adattandomi anche a lavorare come addetto per le statistiche e vendite commerciali telefoniche presso un Call Center fino al 2014, non oltre perché il Call Center ha chiuso i battenti lasciandoci tutti con un pugno di mosche in mano. Oggi io vivo con la pensione assistenziale di vecchiaia (612 Euro) e faccio fatica… Ma questo discorso l'ho premesso perché la mia felicità non riguarda tanto l'aver vinto il buono dei 100 euro (anche se mi fanno comodo), quanto invece per la soddisfazione di ricevere i Vostri attestati di stima. Credetemi, è veramente gratificante essere apprezzato in questo modo, e quindi i Vostri complimenti per me valgono milioni di euro. Ciò contribuisce ad aumentare la mia autostima, ormai da parecchio tempo ridotta ai minimi termini!

Nella vita succedono cose impensabili che mai ci si aspetta. Se penso alla vita agiata che ho trascorso, senza far mancare nulla a me e alla mia famiglia, è incredibile ritrovarmi ora a dover vivere privazioni e stenti davvero insopportabili. Scrivere articoli, per me è come fuggire da certi momenti disperati, perché ogni giorno mi proiettano in un'atmosfera surreale, perché scrivendo è come se vivessi una vita diversa, spensierata, scevra di responsabilità e priva di dolore. Un po' come la vita vissuta da quel bambino che ero in un'epoca lontana e, purtroppo, non più raggiungibile.

Entro domani cercherò di inviarvi una mia foto, mi farò aiutare da qualcuno poiché non sono molto avvezzo nell'adoperare questi cellulari e queste sofisticate tecnologie al computer. Io infatti possiedo un cellulare analogico ancora "antidiluviano", mi serve infatti per telefonare, ricevere telefonate, fare messaggi e ricevere messaggi. Nient'altro! Ritengo infatti i social network strumenti di violazione della privacy e pertanto preferisco non allinearmi a queste nuove tecnologie.

Per ora Vi ringrazio di cuore via Web, ma sarei felice se lo potessi fare pure di presenza, sarei felice di conoscere tutto lo staff.

Grazie ancora per le Vostre parole confortanti che custodirò sempre come coccole affettuose nei miei confronti. La Vostra iniziativa mi fa vivere momenti carichi di emozione senza i quali sarebbe ancora più triste vivere.

Che Iddio (ammesso che esista...) ve ne renda merito.

Con immensa stima, un affettuoso saluto da 1942pipporossonero