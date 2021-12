Intervistato da ItaSportPress, Pippo Baudo esprime tutto ol

proprio disappunto per la situazione attuale della Juventus: ​“Sono molto deluso, non mi aspettavo una Juve così lontana dalle milanesi. Una stagione che non ha regalato nessuna soddisfazione a noi tifosi bianconeri. Le colpe sono della proprietà e la delusione più grande è Andrea Agnelli. Non ha gestito bene la squadra, serviva più competenza e soprattutto tanta passione”.