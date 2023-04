Dopo1-1 parla, allenatore della squadra ospite. L'ex centravanti si sofferma sulle insidie del lavoro di allenatore in Italia: "In Italia siamo 60 milioni di allenatori, quando si perde l'allenatore è sempre il primo colpevole, per certe decisioni serve avere maggiore lucidità. A volte mi chiedo se vale la pena fare questo lavoro in questo ambiente, a volte c'è poco rispetto per il lavoro dell'allenatore, a fine campionato rifletterò. Ora spero solo in un Granillo pieno".Sulla partita: "Nel secondo tempo si poteva fare meglio, ma aumentiamo il vantaggio sul Palermo - si legge su Tuttoreggina -. Non ricordo interventi di Colombi, dovevamo fare meglio in qualche ripartenza. Sono felice di questa squadra, avremmo firmato con il sangue essere a questo punto in classifica. Dovevamo fare meglio nella ripresa, abbiamo sbagliato qualche appoggio di troppo, dovevamo essere più incisivi. Il Benevento, al di là dei problemi, ha messo dentro elementi come Ciano e Farias. Abbiamo cercato di mettere forze fresche, perché queste gare rischi di pareggiarle se le tieni aperte. Pensiamo già alla gara contro il Brescia. Era una gara da chiudere, pretendo sempre tanto dai miei calciatori. Conta poco guardare indietro, il destino è nelle nostre mani. Sapevo che il Palermo rischiava a Venezia. Mi auguro che il Benevento possa salvare la categoria. Le scelte? Avevamo molti calciatori che potevano subentrare, potevo fare solo cinque cambi. Liotti e Loiacono hanno fatto molto bene. Avevo paura che potessimo soffrire un Benevento che è in difficoltà, ma che ha elementi importanti. Abbiamo preso gol in una gara che era incanalata, è un gol che non dobbiamo prendere. Ritorno da ex? Con il presidente abbiamo ricordato quanto di buono abbiamo fatto, qualcosa di irripetibile