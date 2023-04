Dopo l'anticipo del venerdì che ha visto il Parma fermarsi sull1-1 a Modena prosegue con altre 8 partite il sabato della 33esima giornata di Serie B.



Apre alle 14 un'accesissima lotta per non retrocedere con lo scontro diretto Spal-Brescia che rischia di condannare la squadra che non otterrà i 3 punti. Il Benevento al 4° cambio in panchina proverà a riscattasi ospitando una Reggina che sembra aver messo alle spalle il momento no che l'ha fatta precipitare al 5° posto mentre Cosenza-Cittadella, entrambe a +4 alla vigilia potrebbe consentire alla vincitrice un balzo importante lontano dalla zona playout.



Sempre alle 14 l'intreccio lotta playoff-lotta playout vedrà il Venezia ospitare un Palermo che si trova davanti a un bivio da dentro o fuori nella corsa per salire in Serie A. Il Perugia che è in serie negativa da 3 giornate fa invece visita al Genoa che non perde da 9 partite e che vede il Frosinone a -6. Infine l'Ascoli, oggi a +3 sulla zona playout che ospita un Sudtirol che non può più permettersi passi falsi per non far scappare il Bari a +9 (e quindi a -1 dalla promozione diretta delle prime tre che eliminerabbe i playoff) impegnato al San Nicola contro il Como.



Il piatto forte arriva infine alle 16.15 con Cagliari-Frosinone che, nonostante il grande distacco in classifica potrebbe a sorpresa riaprire il discorso qualificazione diretta in Serie A. I sardi infatti sono in serie positiva e in piena lotta playoff mentre i ciociari, che hanno vinto con l'Ascoli dopo un tris negativo, non possono più perdere punti su Bari e Genoa.