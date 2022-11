Gerard Piqué, su Twitch, rilascia un'intervista al suo amico e socio in affari Ibai Llanos. Uno degli argomenti è la Superlega: "Quando Florentino parla della Superlega e che le persone ora consumano il calcio in modo diverso, sono d’accordo. Ma non credo che la Superlega sia la soluzione. Il lancio della Superlega League è stata una cagata pazzesca. Florentino è top. Per questo sono rimasto sorpreso quando ha lanciato la Superlega a El Chiringuito da solo… la mia testa è esplosa. Non lo so cosa voleva ottenere".



E poi: "Bisogna provare a modificare regole, cambiarle. Capisco che è difficile. Ma succede in tutti gli sport. Devi trovare un modo per attirare l’attenzione. Ci sono molti contenuti in offerta, non solo di sport. Hai poche ore e vuoi spenderle al meglio. Devi creare prodotti brevi ed emozionanti. Novanta minuti mi sembrano tanti. Cerchiamo regole che siano più divertenti. La mia sensazione è che il prodotto del calcio sia obsoleto".