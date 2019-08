Gerard Piqué, difensore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa: "Credo che il Napoli sia la squadra che più somigli al calcio giocato dal Barcellona, nella Serie A italiana. A loro piacere tenere il pallone e dominare le partite cercando sempre la via del gol. La Juventus è la squadra che negli ultimi anni ha vinto tutti gli Scudetti, ma il Napoli ha giocato un calcio più piacevole dei bianconeri".



NEYMAR -"Parlo con lui, certo, ma giocatori come lui sono sempre ben accetti, soprattutto quando conoscono già l’ambiente in cui andranno a giocare".