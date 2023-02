Intervenuto in una diretta twitch con il suo grande amico Ibai Llanos, l'ex difensore del Barcellona Gerard Piqué ha parlato della sua nuova compagna, Clara Chia Martì:



"Mi vesto meglio? La verità è che vado con la mia ragazza nei negozi e lei li compra per me... Sono un burattino".



Poi spazio anche per una domanda alla quale Piqué non si è sottratto: "Il contatto non legato al calcio più famoso che ho nel telefono? Direi Shakira, che era la mia compagna. Sto pensando ai follower di Instagram e sì, se stai dicendo questo, direi Shakira per quello. Se non è legato al calcio, perché penso che Cristiano Ronaldo sia il più seguito al mondo ora".



