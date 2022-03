Pique é intervenuto sul Wild Project: " Bartomeu? È una persona che non sa dire di no e che non sa affrontare i problemi. Negli ultimi tempi non lo vedevamo mai alla Ciutat Esportiva. Mi sono arrabbiato con lui perché mi ha mentito riguardo al Barçagate. Mi disse che non sapeva nulla e poi scoprii che invece sapeva tutto, fece lo stesso con Messi. Quella fu una menzogna grave e inaccettabile, proprio mentre io lo difendevo come un imbecille", le dichiarazioni del centrale del Barcellona.