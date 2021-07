Italia gana la @EURO2020 con merecimiento. Felicidades @Vivo_Azzurro! La mejor selección de toda la competición. Eso sí, el hecho de chutar primero en la tanda de penaltis le ha vuelto a ayudar. Le ha permitido fallar, como contra España, y aun así seguir viva en la tanda. — Gerard Piqué (@3gerardpique) July 11, 2021

. Come dopo la vittoria della squadra di Mancini contro la Spagna in semifinale, il difensore del Barcellona lamenta il fatto che anche contro l'Inghilterra gli Azzurri abbiano battuto per primi i calci di rigore, dal suo punto di vista un enorme vantaggio: "L'Italia vince gli Europei con merito. Congratulazioni! La miglior Nazionale di tutto il torneo. Certo, il fatto di aver calciato per primi ai rigori li ha aiutati di nuovo. Ha permesso loro di sbagliare, come contro la Spagna, e rimanere ancora vivi nella lotteria dei penalties".