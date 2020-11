Così Andreaha presentato il match della Juve con la Lazio in programma domani a Juventus TV:- “Sarà sicuramente una bella partita, perché Lazio-Juventus è sempre bella da giocare. Sarà difficile, in questi ultimi anni la Lazio è sempre stata ad alti livelli. Difficile da giocare, ma entusiasmante. Tatticamente abbiamo immaginato il loro classico 3-5-2 con difesa molto accorta, loro sono bravi nelle ripartenze e cercano di farlo soprattutto con i due attaccanti e Milinkovic-Savic. Dovremo fare partita molto attenta, cercando di sbagliare poco a centrocampo per non dare il via ai loro contropiedi”.- “Indicazioni interessanti soprattutto sul piano del gioco, con i centrocampisti e i trequarti abbiamo occupato bene le posizioni offensive. Dobbiamo migliorare, però siamo sulla strada giusta. Abbiamo una buona gestione della palla, riusciamo a tenere il possesso e la costruzione in modo ottimale, abbiamo ampi margini di miglioramento ma stiamo facendo un buon lavoro e i giocatori si stanno impegnando su un calcio diverso dal passato”.- “Passo dopo passo stiamo migliorando, siamo ancora in costruzione però i punti contano e le partite sono sempre più importanti”.- “Lo vedo completo, sempre al centro del gioco non solo in fase di finalizzazione, lo sta dimostrando in queste partite. Si sta trovando molto bene sia in fase offensiva che di finalizzazione, abbiamo puntato tanto su di lui che lo abbiamo preso e ora che sta bene lo faremo ancora di più”.- “I gol dei centrocampisti son sempre importanti, stiamo provando a far fare loro qualche inserimento come si è visto con Rabiot e McKennie”.- “Vorrei vedere una squadra sicura, che abbia il dominio della partita, sarà un bel gradino da scalare contro la Lazio”.- “Campionato difficile, tante defezioni per tutti, tante partite ravvicinate. Siamo in corsa, bisogna andare avanti velocemente”.- “Allenare qui è bello, entusiasmante, mi son subito sentito a mio agio. Ma sono solo all'inizio, posso solo migliorare”.